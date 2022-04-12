Специалисты Национальной системы спутниковой связи и вещания (НСССиВ) Беларуси приняли участие в XIV Международной конференции Satellite Russia & CIS «Спутниковая связь и космические аппараты на разных орбитах в эпоху глобальной трансформации отрасли», проходившей в начале апреля в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, дискуссионный форум собрал в общей сложности более 250 участников.

На площадках конференции обсуждались злободневные вопросы преобразований в аэрокосмической отрасли.

В рамках конференции прошло три основных сессии: о новых возможностях трансформации космической отрасли и встраивании в экосистему 5G; о национальном производстве и развитии отечественного частного бизнеса в ракетно-космической отрасли; о развитии спутниковых систем связи и место спутниковых технологий на рынке IoT (интернет вещей).

Во время конференции белорусские участник провели две встречи в интересах развития НСССиВ на территории нашей республики.