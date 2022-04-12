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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НПЦ ПО ГЕОЛОГИИ БЕЛАРУСИ И ВСЕГЕИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:11 13.04.2022
Научно-производственный центр по геологии Беларуси и госбюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского» (ВСЕГЕИ) 7 апреля 2022 г. подписали соглашение о научном сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, соглашением предусмотрено осуществление научного сотрудничества, связанного с организацией совместных научно-исследовательских проектов, обменом научной информацией и данными по проводимым исследованиям, обменом научными кадрами и оказанием содействия в областях и направлениях, представляющих взаимный интерес.
«Установление официальных связей между организациями в области государственного геологического картирования и информационно-технологического обеспечения региональных работ будет способствовать формированию и обеспечению эффективной совместной деятельности в рамках выполнения мероприятий государственных программ Беларуси и России», - отметили в министерстве.
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