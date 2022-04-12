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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ТРАНСПОРТНУЮ И ТОРГОВУЮ ЛОГИСТИКУ С КИТАЕМ


17:53 12.04.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и компания China Merchants CHN-BLR Commerce and Logistics Company (CMCB), входящая в состав корпорации China Merchants Group, 12 апреля 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве.

Со стороны БУТБ подпись на документе поставил председатель правления Александр Осмоловский, а со стороны CMCB – генеральный директор Чжан Чжэньюн. Церемония подписания прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно меморандуму, БУТБ и CMCB планируют развивать взаимодействие в области транспортной и торговой логистики, в том числе путем реализации совместных инвестиционных проектов, способствующих активизации взаимной торговли Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

При этом, по мнению Александра Осмоловского, теперь, когда партнерские отношения сторон оформлены юридически, необходимо как можно скорее конкретизировать достигнутые договоренности и перевести их в практическую плоскость.

«Логистика, безусловно, играет ключевую роль в развитии биржевой торговли Беларуси и Китая. Ведь разветвленная логистическая инфраструктура и хорошо налаженное транспортное сообщение – это базовое условие функционирования белорусско-китайского биржевого товарного рынка. Поэтому только за счет синергии технологий электронной биржевой торговли и широких логистических возможностей вашей компании мы сможем полностью реализовать потенциал двустороннего сотрудничества. В связи с этим мне хотелось бы, чтобы подписанный нами сегодня меморандум стал не просто декларацией о намерениях, а юридической основой для долгосрочного стратегического партнерства, которое позволит нам реально помочь белорусским и китайским предприятиям торговать друг с другом, тем самым увеличивая товарооборот между нашими странами и обеспечивая устойчивый рост экономических показателей», – подчеркнул председатель правления БУТБ.

В свою очередь генеральный директор китайской компании Чжан Чжэньюн отметил взаимодополняющий характер услуг, оказываемых CMCB и БУТБ, и выразил уверенность, что союз одной из ведущих товарных бирж в европейском регионе и такого крупного логистического оператора, как China Merchants, придаст новый импульс развитию торгово-экономических отношений Беларуси и КНР.

«Учитывая текущую ситуацию в мире, я глубоко убежден, что, объединив усилия, мы сможем предложить участникам рынка наилучшие решения и услуги в сфере логистики и торговли. При этом главная цель нашего взаимодействия – связать китайские и белорусские компании посредством эффективных транспортно-логистических коридоров, которые позволят оперативно и с минимальными затратами доставлять белорусские товары в Китай, а китайские – в Беларусь», – заявил китайский бизнесмен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам переговоров БУТБ и CMCB договорились в самое ближайшее время провести первое заседание совместной рабочей группы для составления плана конкретных действий, направленных на реализацию основных положений меморандума о сотрудничестве.
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