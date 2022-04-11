Организации холдинга «Белфармпром» принимают участие в 26-й Международной специализированной выставке «Здравоохранение-TIHE 2022», которая проходит 12-14 апреля в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Экзон» и УП «Минскинтеркапс» представляют на выставке как уже известные и хорошо себя зарекомендовавшие лекарства, так и новинки, не имеющие аналогов на узбекском рынке.

Так, например, ОАО «Экзон» представили БАДы «Витамин С», «Vitax», «Гематоген с клюквой и витамином С», «Гематоген с яблоком и корицей» и «Гематоген с яблоком».

В ходе участия в выставке организации проведут встречи с действующими и новыми партнерами, в ходе которых будут обсуждены вопросы по расширению ассортимента и объемов поставок лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Планируется подписание контрактов на поставку продукции.

Также планируется проведение среди медицинских представителей обучающих семинаров по продвижению лекарственных препаратов в Узбекистане.