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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «БОБРУЙСКАГРОМАШ» МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
11:51 12.04.2022
Руководство ООО «Торговый дом «Агат» (Нижегородская обл.) 11 апреля 2022 посетило Управляющую компанию холдинга «Бобруйскагромаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, стороны выразили заинтересованность в расширении вектора белорусско-российского взаимодействия в сфере поставок сельскохозяйственной техники, а также обсудили перспективу открытия дилерского центра, реализующего продукцию холдинга на территории Нижегородской области.
Гостям были продемонстрированы модельный ряд техники «Бобруйскагромаш» и производственные площади предприятия.
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