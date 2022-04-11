ОАО «БелВитунифарм» планирует экспорт диагностических тест-систем в Южную Корею.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на днях было подписано соглашение с крупным холдингом, который специализируется на поставках средств диагностики и защиты от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии.

Холдинг также реализует комплексные проекты по обеспечению зарубежных рынков инновационными решениями в области здравоохранения и является официальным представителем лидеров рынка по производству систем диагностики инфекционных заболеваний на территории России и в странах СНГ.

В рамках подписанного соглашения планируется производство тест-систем для диагностирования различных заболеваний и экспорт их в Южную Корею, что позволит укрепить позиции предприятия и развивать сотрудничество в этом регионе.