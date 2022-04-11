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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ НОМЕНКЛАТУРУ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
09:06 12.04.2022
Представители холдинга «Бобруйскагромаш» с 1 по 3 апреля 2022 года в рамках визита в Таджикистан провели переговоры с директором АОЗТ «Агротехсервис» (дилерский центр холдинга «Бобруйскагромаш»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, стороны обсудили вопрос о расширении номенклатуры действующего сборочного производства за счет освоения сборки косилок КИР-1,5. Это позволит увеличить объем экспортных поставок в Республику Таджикистан, а также обеспечить фермеров надежной сельскохозяйственной техникой белорусского производства.
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» сотрудничает с АОЗТ «Агротехсервис» с 2011 года.
На производственных площадях АОЗТ «Агротехсервис» уже налажено производство тракторных прицепов 2ПТС-4,5-1 для перевозки хлопка.
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