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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПОСЕТИТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ


16:03 11.04.2022

Лукашенко посетит дальневосточные регионы России, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в День космонавтики 12 апреля Лукашенко и Путин вместе посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов, и ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

На космодроме в формате один на один Луукашенко и Путин обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине.

Лукашенко в ходе рабочего визита также посетит Приморский край. Во Владивостоке 13 апреля состоится его встреча с главой Приморского края Олегом Кожемяко. Основной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.

Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
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