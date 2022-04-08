Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Беларуси, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Согласно информации, новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь перемещать грузы по территории стран Евросоюза не смогут транспортные средства международной перевозки, у которых российские и белорусские регистрационные знаки.

В то же время ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации.