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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРОСОЮЗ ПЕРЕСТАЛ ПРОПУСКАТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В БЕЛАРУСИ АВТОТРАНСПОРТ
09:09 11.04.2022
Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Беларуси, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
Согласно информации, новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь перемещать грузы по территории стран Евросоюза не смогут транспортные средства международной перевозки, у которых российские и белорусские регистрационные знаки.
В то же время ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.
Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации.
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