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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЧТА ФИНЛЯНДИИ ОСТАНОВИТ ПЕРЕСЫЛКУ ПИСЕМ И ПОСЫЛОК В БЕЛАРУСЬ
15:40 08.04.2022
Государственный почтовый оператор Финляндии Posti приостановит пересылку любых писем и посылок между Финляндией и Беларусью с 11 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Posti.
"Приостановка касается пересылки писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, как и из России и Беларуси в Финляндию. Грузы, которые не могут быть доставлены, возвратят отправителям", - говорится в сообщении.
Приостановка объяснена исключительными обстоятельствами со ссылкой на соглашения в рамках Всемирного почтового союза. Приостановка будет в силе "до дальнейшего уведомления".
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