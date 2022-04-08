Государственный почтовый оператор Финляндии Posti приостановит пересылку любых писем и посылок между Финляндией и Беларусью с 11 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Posti.

"Приостановка касается пересылки писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, как и из России и Беларуси в Финляндию. Грузы, которые не могут быть доставлены, возвратят отправителям", - говорится в сообщении.

Приостановка объяснена исключительными обстоятельствами со ссылкой на соглашения в рамках Всемирного почтового союза. Приостановка будет в силе "до дальнейшего уведомления".