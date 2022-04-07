Чечня заинтересована в практической реализации совместных проектов с Беларусью. Об этом заявил заместитель председателя правительства Чеченской Республики Хасан Хакимов на встрече 7 апреля с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.

«Мы заинтересованы в приобретении белорусского автотранспорта для пассажирских перевозок, а также дорожной техники. Сейчас реализуется проект строительства нового аэропорта и второй этап возведения цементобетонного завода, поэтому вопрос поставки данной продукции является для нас очень актуальным», – сказал он.

В свою очередь Алексей Авраменко подчеркнул, что вопросы торгового сообщения и логистики сегодня выходят на первый план.

«Мы готовы оказать содействие, выстраивать новые линии и форматы сотрудничества. Товарооборот между нашими республиками имеет положительные тенденции и необходимо двигаться в сторону его безусловного наращивания. В частности, Беларусь располагает возможностями и мощностями для производства соответствующих товаров. Кроме того, их поставка будет способствовать развитию перевозочного процесса между республиками», – сказал министр.

Он добавил, что в Беларуси имеется широкий пул подрядных организаций для реализации проектов в дорожном хозяйстве, в том числе строительстве цементобетонных дорог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, стороны также обсудили вопрос возможного открытия прямого авиасообщения и организацию транзитных рейсов.