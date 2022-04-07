|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЧЕЧНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ С БЕЛАРУСЬЮ
13:37 08.04.2022
Чечня заинтересована в практической реализации совместных проектов с Беларусью. Об этом заявил заместитель председателя правительства Чеченской Республики Хасан Хакимов на встрече 7 апреля с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.
«Мы заинтересованы в приобретении белорусского автотранспорта для пассажирских перевозок, а также дорожной техники. Сейчас реализуется проект строительства нового аэропорта и второй этап возведения цементобетонного завода, поэтому вопрос поставки данной продукции является для нас очень актуальным», – сказал он.
В свою очередь Алексей Авраменко подчеркнул, что вопросы торгового сообщения и логистики сегодня выходят на первый план.
«Мы готовы оказать содействие, выстраивать новые линии и форматы сотрудничества. Товарооборот между нашими республиками имеет положительные тенденции и необходимо двигаться в сторону его безусловного наращивания. В частности, Беларусь располагает возможностями и мощностями для производства соответствующих товаров. Кроме того, их поставка будет способствовать развитию перевозочного процесса между республиками», – сказал министр.
Он добавил, что в Беларуси имеется широкий пул подрядных организаций для реализации проектов в дорожном хозяйстве, в том числе строительстве цементобетонных дорог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, стороны также обсудили вопрос возможного открытия прямого авиасообщения и организацию транзитных рейсов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
Курсы в банках
на 08.04.2022
Конвертация в банках
на 08.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте