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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БНП И СПБГУ БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В СФЕРЕ НОТАРИАТА


11:10 08.04.2022

Белорусская нотариальная палата (БНП) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель БНП Наталья Борисенко и заместитель ректора СПбГУ Сергей Андрюшин.

Как сообщает сайт БНП, стороны планируют взаимодействовать по вопросам осуществления нотариальной деятельности и совершенствования механизмов оказания юридической помощи в области нотариата, а также работать над повышением доверия государства и общества к профессиональной деятельности нотариусов в Беларуси и России.

Кроме того, соглашением предусматривается организация научных и обучающих семинаров, конференций, стажировок и проведение совместных теоретических и прикладных научных исследований в сфере нотариата.

Следует отметить, что Санкт-Петербургский государственный университет является базовой организацией государств-участников СНГ по подготовке кадров в области гуманитарных и социально-экономических наук, а Белорусская нотариальная палата планирует стать базовой организацией в сфере нотариальной деятельности на просторах Содружества. Соответствующее решение может быть принято уже на ближайшем рассмотрении Совета министров иностранных дел стран СНГ. Поэтому подписанное соглашение, как отметила Наталья Борисенко, позволит аккумулировать уникальный опыт и знания для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц и совершенствования сферы нотариата в целом не только в Беларуси и России, но и на просторах СНГ.
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