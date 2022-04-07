Для успешного экономического сотрудничества Беларуси и Китая необходимо повысить интенсивность взаимной торговли. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на встрече с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Беларуси Чжао Цюянь.

«Складывающаяся ситуация открывает новые возможности для активизации торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия наших стран. Беларусь, со своей стороны, готова наращивать экспортные поставки на рынок КНР. Для этого ведется работа по оптимизации логистических схем и созданию наиболее комфортных условий для покупок белорусских товаров китайскими потребителями», – отметила Алеся Абраменко, слова которой приводятся в Тelegram-канале Минэкономики.