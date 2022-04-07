МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛИ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ» 13 СТРАН И СОЮЗОВ

09:16 08.04.2022 Постановлением Совета министров № 209 от 6 апреля 2022 г. определен перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в списке фигурируют: Австралийский Союз, государства – члены Европейского союза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Республика Северная Македония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Черногория, Швейцарская Конфедерация. Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.