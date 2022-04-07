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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛИ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ» 13 СТРАН И СОЮЗОВ


09:16 08.04.2022

Постановлением Совета министров № 209 от 6 апреля 2022 г. определен перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в списке фигурируют: Австралийский Союз, государства – члены Европейского союза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Республика Северная Македония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Черногория, Швейцарская Конфедерация.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.
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