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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ И ОИЯИ РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО


16:12 07.04.2022

БГУ и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) города Дубна (Россия) расширят сотрудничество. Этот вопрос стал приоритетом встречи ректора БГУ Андрея Короля и директора ОИЯИ Григория Трубникова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, сотрудничество между БГУ и ОИЯИ берет начало с 1956 года. Первые научные контакты развивались через физический факультет, выпускники которого в последствии стали сотрудниками научных центров института.

Сегодня БГУ выполняет контрактные поставки разработок в области печатных плакатов, газоразрядных детекторов, программных продуктов. В частности, за 2021 год НИИ Ядерных проблем БГУ выполнил 31 заказ по экспорту уникальной электроники, прецизионной механической обработке металлических заготовок для магнитной системы, сверхпроводящих резонаторов и газоразрядных детекторов. Также на базе ОИЯИ студенты МГЭИ им. А.Д. Сахарова и физического факультета проходят практику по физике элементарных частиц, ядерной физике, информационным технологиям, ядерно-физическим методам в физике конденсированных сред и биомедицине.

Для укрепления и расширения форм взаимодействия российские коллеги инициировали открытие на базе БГУ Информационного центра. Данную практику они уже развивают с вузами ряда стран. Это аудитория с онлайн-доступ к научно-методической базе института, которая включает виртуальное высокотехнологичное оборудование, тренажеры, научные статьи, работы и др. На базе центра планируется проведение стажировок и учебных практик для белорусских обучающихся.

Акцент был сделан на вовлечение студентов, магистрантов и аспирантов БГУ с совместные научные проекты. Прозвучало предложение о включении ведущего вуза Беларуси в коллаборацию института. Это активизирует публикационную активность ученых, а молодые исследователи смогут получить практический опыт. Стороны также рассмотрели возможность партнерства в рамках ряда совместных программ Союзного государства.

В ближайшее время представители БГУ и ОИЯИ детально изучат озвученные предложения и разработают конкретные действия по их реализации.

Объединенный институт ядерных исследований – международная межправительственная организация, созданная на основе Соглашения, подписанного 11 странами-учредителями в 1956 году и зарегистрированная ООН в 1957 году. Сегодня ОИЯИ является уникальным примером успешной интеграции фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований с разработкой, применением новейших технологий и университетским образованием. Основными направлениями деятельности является физика элементарных частиц, ядерная физика, ядерно-физические методы в физике конденсированных сред и биомедицине.

Членами ОИЯИ являются 19 государств Европы, Азии и Африки.
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