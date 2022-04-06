Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен 6 апреля 2022 г. принял участие в мероприятии Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси, проведенном для российских компаний в рамках деловой программы международной специализированной выставки «Машиностроение/Металлообработка», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Автоматизация. Электроника», «Рабочая одежда. Безопасность труда».

Среди общих вопросов ведения хозяйственной деятельности на территории Беларуси российским компаниям были представлены информационные инструменты Национального центра маркетинга по организации взаимодействия с белорусским рынком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, основные из них – маркетинговые исследования, обзоры состояния и перспектив рынка, информационные системы обеспечения закупок www.gias.by, www.icetrade.by, www.goszakupki.by – открывают широкие возможности для установления стабильных и долгосрочных контактов с потребителями, а также приобретения надежных поставщиков импортозамещающей продукции.