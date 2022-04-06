План мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Ивановской области на 2022-2024 годы подписан 6 апреля 2022 года в ходе заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и российского региона.

Документ подписали глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина и заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», программа действий двух сторон предусматривает ряд мероприятий с целью увеличения взаимного товарооборота, активизации научно-технического и культурного сотрудничества, реализации взаимовыгодных проектов в социальной сфере и сфере агропромышленного комплекса и др.

В частности, Юлия Васильева подчеркнула, что в сложившихся условиях необходимо на качественно новом уровне наладить кооперационные связи предприятий нефтехимической, легкой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь с предприятиями и организациями Ивановской области по различным направлениям.

Татьяна Лугина отметила, что товарооборот между сторонами по итогам 2021 года составил почти 106 млн долларов США (114,2% в 2020 году), а по отдельным госорганам и концернам экспорт в Ивановскую область увеличен в разы. Так, по концернам «Беллегпром» и «Беллесбумпром» рост составил 144% и 133% соответственно, Министерство архитектуры и строительства и концерн «Белгоспищепром» увеличили экспорт в 2,6 и 2,3 раза соответственно.

Глава «Беллегпрома» выразила уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве и пригласила российских партнеров лично принять участие в работе ближайших крупных форумов – выставки «БелАгро» и Форума Беларуси и России.