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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА
11:23 07.04.2022
План мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Ивановской области на 2022-2024 годы подписан 6 апреля 2022 года в ходе заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и российского региона.
Документ подписали глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина и заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», программа действий двух сторон предусматривает ряд мероприятий с целью увеличения взаимного товарооборота, активизации научно-технического и культурного сотрудничества, реализации взаимовыгодных проектов в социальной сфере и сфере агропромышленного комплекса и др.
В частности, Юлия Васильева подчеркнула, что в сложившихся условиях необходимо на качественно новом уровне наладить кооперационные связи предприятий нефтехимической, легкой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь с предприятиями и организациями Ивановской области по различным направлениям.
Татьяна Лугина отметила, что товарооборот между сторонами по итогам 2021 года составил почти 106 млн долларов США (114,2% в 2020 году), а по отдельным госорганам и концернам экспорт в Ивановскую область увеличен в разы. Так, по концернам «Беллегпром» и «Беллесбумпром» рост составил 144% и 133% соответственно, Министерство архитектуры и строительства и концерн «Белгоспищепром» увеличили экспорт в 2,6 и 2,3 раза соответственно.
Глава «Беллегпрома» выразила уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве и пригласила российских партнеров лично принять участие в работе ближайших крупных форумов – выставки «БелАгро» и Форума Беларуси и России.
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