Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков и директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников 6 апреля 2022 года обсудили возможные направления сотрудничества.

«С Беларусью мы сейчас взаимодействуем по 25 научным темам, более 20 научно-образовательных организаций участвует. Имеем хорошую динамику, и я уверен, что мы ее сохраним и удержим», - заявил в ходе встречи директор ОИЯИ.

Григорий Трубников сообщил, что члены делегации посетили Национальную академию Беларуси, Институт физики им. Б.И.Степанова, постоянно действующую выставку «Достижения науки – производству». Обсуждались перспективные совместные проекты, возможности приглашения специалистов для обмена опытом и проведения исследований.

Председатель ГКНТ Сергей Шлычков отметил заинтересованность Беларуси в продолжении доверительного и плодотворного научного сотрудничества как в области фундаментальных исследований, так и в реализации совместных прикладных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Россия) – международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная 26 марта 1956 г. Учредителями являются 19 государств.

Институт поддерживает связи более чем с 1000 научными центрами и университетами в 74 странах мира. В выполнении научной программы Института участвуют более 280 научных центров, университетов и предприятий из 9 государств СНГ.

Полномочным представителем Совета министров Республики Беларусь в Комитете полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ является председатель ГКНТ Сергей Шлычков.