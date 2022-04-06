Житомирский городской председатель Сергей Сухомлин инициировал исключение из соглашения мэров белорусские города. Об этом он сообщил в видеообращении.

«Много лет назад Житомир присоединился к глобальной инициативе "Соглашение мэров". Она – о климате, о будущем наших детей. Среди подписантов этого соглашения – города из разных стран и в том числе из Беларуси. Это мэры тех белорусских городов, откуда взлетали самолеты или в которых базировались российские войска; из которых запускают ракеты, в том числе и по Житомиру», – отметил Сухомлин.

По его словам, Житомир был одним из первых городов, который присоединился к этой инициативе. Сегодня Житомир стал первым городом в Украине, который требует исключить из Соглашения мэров белорусские города.

Мэр добавил, что Украина, в которой сейчас идет война, вместо мэров белорусских городов слышит ракеты, которые оттуда запускают.

Соглашение мэров – это самое большое в мире движение за сохранение климата и энергии на местном уровне. Европейская инициатива объединяет тысячи местных органов власти, которые добровольно взяли на себя обязательства по достижению климатических и энергетических целей ЕС. Ее подписанты обязуются принять меры для достижения сокращения выбросов парниковых газов в ЕС минимум на 40% к 2030 году и выработать общий подход к решению проблемы смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.