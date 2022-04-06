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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РФ ОБСУЖДАЮТ СБЛИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
09:15 07.04.2022
В Минздраве Беларуси состоялась официальная встреча первого замминистра Елены Кротковой с первым замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, на совещании обсуждались предложения по созданию рабочей группы для сближения законодательств в здравоохранении, подходы к формированию электронных медкарт пациентов, телемедицинского консультирования и к применению искусственного интеллекта в здравоохранении.
Елена Кроткова и Виктор Фисенко обсудили возможности реализации общих подходов к разработке клинических протоколов, к контролю качества медпомощи и финансировании медпомощи с применением клинико-затратных групп.
Между двумя странами реализуются различные программы. Особо на встрече были обсуждены вопросы реализации нескольких совместных проектов, в том числе - научные разработки радиофармацевтических препаратов.
В 2021 году экспорт в Россию составил $122,7 млн, в том числе фармпродукции – на сумму $120,4 млн. В 2021/2022 учебном году в медуниверситетах Беларуси обучается 232 российских гражданина.
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