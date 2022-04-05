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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГИМ И ФГБУ «ВНИИМС» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:40 06.04.2022
БелГИМ и Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ 5 апреля 2022 г. подписали руководители институтов Валерий Гуревич и Сергей Денисенко в ходе международной научно-технической конференции «Метрология-2022», приуроченной к 30-летию Госстандарта (отмечается 17 апреля), которая проходит в Минске 5-6 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, в числе основных направлений сотрудничества стороны обозначили выработку предложений по гармонизации национальных законодательств в области обеспечения единства измерений посредством единых принципов деятельности в этой области с учетом международных документов и рекомендаций, а также разработки проектов, соответствующих нормативно-технических и других документов. Будет проводиться согласованная политика в международных и региональных организациях по метрологии, при реализации соглашений в рамках СНГ и ЕАЭС.
Планируются также совместные научно-исследовательские работы, направленные на разработку национальных эталонов единиц величин, эталонов единиц величин, средств измерений, методик измерений, поверки и калибровки средств измерений, стандартных образцов и стандартных справочных данных.
Институты будут оказывать услуги, направленные на обеспечение метрологической прослеживаемости измерений, а также на подтверждение правильности и точности измерений посредством межлабораторных сличений.
Будет осуществляться обмен информацией и опытом по цифровизации процедур и результатов метрологических работ, а также способов взаимодействия государственных информационных фондов по обеспечению единства измерений.
Намечено также сотрудничество по вопросам повышения квалификации специалистов по метрологии в рамках программ стажировки и обучающих семинаров.
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