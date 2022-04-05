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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА "БЕЛАВТОМАЗ" БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ С АВТОЗАВОДОМ "УРАЛ"
09:13 06.04.2022
Делегация ОАО "ОЗАА" в составе главного инженера Александра Сенченкова и заместителя директора по маркетингу и коммерческим вопросам Сергея Манько 4 апреля посетила АО "Автомобильный завод "УРАЛ" (Миасс).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автозавода, по итогам встречи были обсуждены вопросы сотрудничества не только с Осиповичским заводом автомобильных агрегатов, но и c другими предприятиями холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".
В частности, намечены пути сотрудничества в поставке изделий экстерьера и интерьера, предназначенных для транспортных средств, а также рулевых колёс и сидений водителя.
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