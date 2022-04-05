Делегация ОАО "ОЗАА" в составе главного инженера Александра Сенченкова и заместителя директора по маркетингу и коммерческим вопросам Сергея Манько 4 апреля посетила АО "Автомобильный завод "УРАЛ" (Миасс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автозавода, по итогам встречи были обсуждены вопросы сотрудничества не только с Осиповичским заводом автомобильных агрегатов, но и c другими предприятиями холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

В частности, намечены пути сотрудничества в поставке изделий экстерьера и интерьера, предназначенных для транспортных средств, а также рулевых колёс и сидений водителя.