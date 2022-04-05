Беларусь с апреля переходит на российские рубли в расчетах за газ. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно информации, соответствующие договоренности закреплены в документах, подписанных по итогам встречи министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, которая прошла 5 апреля в Санкт-Петербурге.

Документы определяют условия поставки российского газа в Беларусь в 2022 году с учетом перехода в расчетах на российские рубли.

В рамках переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере.