МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛАТВИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ВЫДАЧУ ТУРИСТИЧЕСКИХ ШЕНГЕН-ВИЗ БЕЛОРУСАМ

15:15 05.04.2022 Латвийское консульство в Витебске с 5 апреля прекращает прием документов на туристические визы. Как сообщает Визовый центр посольства Латвийской Республики, с 5 апреля 2022 года визовый центр Латвии в Витебске принимает визовые запросы от граждан Беларуси только в следующих случаях: на получение национальной визы (категория D); от членов семьи подданных Латвии и граждан ЕС (дети, супруги, родители, внуки, бабушки, дедушки, братья, сестры); от международных грузоперевозчиков, международных пассажирских перевозчиков, моряков; на основание серьезной болезни близкого родственника; на посещение похорон; на лечение (СПА-отели и гостиницы не являются медицинскими учреждениями). Напомним, что в посольстве Латвии в Беларуси в Минске на неопределенный срок прекращено выполнение консульских функций.