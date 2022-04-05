|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛАТВИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ВЫДАЧУ ТУРИСТИЧЕСКИХ ШЕНГЕН-ВИЗ БЕЛОРУСАМ
15:15 05.04.2022
Латвийское консульство в Витебске с 5 апреля прекращает прием документов на туристические визы.
Как сообщает Визовый центр посольства Латвийской Республики, с 5 апреля 2022 года визовый центр Латвии в Витебске принимает визовые запросы от граждан Беларуси только в следующих случаях:
на получение национальной визы (категория D);
от членов семьи подданных Латвии и граждан ЕС (дети, супруги, родители, внуки, бабушки, дедушки, братья, сестры);
от международных грузоперевозчиков, международных пассажирских перевозчиков, моряков;
на основание серьезной болезни близкого родственника;
на посещение похорон;
на лечение (СПА-отели и гостиницы не являются медицинскими учреждениями).
Напомним, что в посольстве Латвии в Беларуси в Минске на неопределенный срок прекращено выполнение консульских функций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2022
Курсы в банках
на 05.04.2022
Конвертация в банках
на 05.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте