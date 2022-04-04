Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb перестал оказывать услуги по бронированию для туристов из Беларуси. Об этом говорится в сообщении компании.

«Это означает, что бронирования жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», - говорится в сообщении.

Таким образом, все бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 г. и позднее, отменены.

В то же время Airbnb останется доступным для путешественников из Беларуси при одном условии. В частности, при оплате жилья они не должны пользоваться картой белорусских банков. Оплата с белорусской карточки проходить не будет. Такие пояснения дает служба поддержки сервиса.