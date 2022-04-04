Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития проголосовал за приостановление финансирования всех проектов в РФ и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

"Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам банка официально и немедленно останавливается. Это означает, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, ЕБРР оставляет за собой право на остановку или полное прекращение. выборки средств по существующим проектам", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕБРР находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске.