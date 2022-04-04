ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУБ) инициирует активизацию биржевой торговли между Беларусью и Пензенской областью. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

«Биржевая площадка послужит дополнительным механизмом реализации совместного торгового потенциала Республики Беларусь и Пензенской области, обеспечив непосредственный контакт и благоприятные условия работы для белорусских и российских компаний», - заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе встречи с главой Пензенской области Олегом Мельниченко, состоявшейся на базе Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси.

По его словам, именно развитие взаимодействия с регионами РФ стало основным драйвером роста биржевого товарооборота между Беларусью и Россией в 2021 г.

«В прошлом году мы сконцентрировали внимание на компаниях из регионов РФ - Смоленской, Брянской, Калининградской и других областей, и эта ставка сыграла. Для участия в торгах аккредитовались 253 новые организации, а биржевой товарооборот с Россией вырос в полтора раза, до $574 млн. В нынешнем году рассчитываем улучшить эти показатели как путем активизации взаимодействия с регионами, которые уже представлены на биржевой площадке, так и за счет вовлечения новых субъектов РФ в биржевую торговлю», - сказал Александр Осмоловский.

Пензенская область представляет для биржи особый интерес как поставщик востребованных на белорусском рынке товаров сельскохозяйственной группы. В первую очередь это кормовые добавки, зерно, шрот и семена масличных. За I квартал сумма биржевых сделок с этой продукцией превысила $34 млн. Для пензенских производителей это отличная возможность нарастить экспорт и расширить круг деловых партнеров.

В то же время белорусские предприятия могли бы поставлять в Пензенскую область молокопродукты и продукцию нефтехимической отрасли, тем более что эти товары уже успешно реализуются в соседние регионы.

«Точек соприкосновения предостаточно. Нужно лишь начать работать, и результаты не заставят себя ждать», - резюмировал Александр Осмоловский.