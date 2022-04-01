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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕРМАНИЯ ПРИОСТАНОВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
09:10 04.04.2022
Германия приостановила сотрудничество с Беларусью в налоговой сфере. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.
"Германия приостановила свое сотрудничество с Россией и Беларусью, в том числе по налоговым вопросам, сообщил федеральный министр финансов Кристиан Линднер своему украинскому коллеге Сергею Марченко в письме в прошлый вторник, с которым ознакомился Der Spiegel", - говорится в сообщении.
В частности, приостанавливается обмен информацией между налоговыми органами, Германия больше не возмещает российским гражданам и компаниям удержания в случае двойного налогообложения.
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