Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич принял участие во встрече с главой Пензенской области Российской Федерации Олегом Мельниченко, которая состоялась 1 апреля 2022 г. в Торговом представительстве России в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, для российской делегации сделана презентация услуг Национального центра, акцентировано, что электронные площадки закупок, администрируемые центром, являются плацдармом для поиска точек соприкосновения бизнесов двух стран.

Директор Наццентра маркетинга подчеркнул, что компаниям из Пензенской области следует присмотреться к порталу export.by – электронной витрине предприятий и их продукции, предусматривающей возможность совершения сделок с белорусским бизнесом в формате онлайн.

Кроме того, внимание российской делегации привлечено к возможности предоставления центром услуг, особо актуальных в эпоху импортозамещения – маркетинговых исследований и поиска бизнес-партнеров с белорусской стороны.

По итогам встречи стороны условились о развитии контактов Национального центра маркетинга с Ассоциацией промышленников Пензенской области. В частности, в ближайшее время Центр маркетинга проведен презентацию своих услуг для предприятий российского региона.