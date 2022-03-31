ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


15:16 01.04.2022

НАН Беларуси и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ скрепили подписями ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской и первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси академик Сергей Чижик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, соглашение направлено на всестороннее сотрудничество с целью реализации совместных программ и придания нового импульса взаимодействию в области образования и науки. Стороны договорились о проведении совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по важнейшим направлениям развития науки и техники; развитии научных школ; подготовке научных работников высшей квалификации; повышении квалификации ученых и специалистов сторон; реализации совместных проектов, в том числе продвижении создаваемых продукции и услуг.

После подписания договора участники встречи обсудили приоритетные направления сотрудничества, среди которых — науки о жизни (life-science), современные технологии и передовые материалы для машиностроения (аддитивные технологии, порошковые материалы, сварка, др.). Отмечена необходимость расширения взаимодействия не только в области науки, но и в сфере образования, тем более что уже много лет стратегическим партнером Политеха является Белорусско-Российский университет.

На встрече руководства НАН Беларуси и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого было отмечено, что сотрудничество с Беларусью ведется уже давно в области аддитивных технологий, порошковых материалов, сварки. Одним из результатов совместной деятельности стала опубликованная в прошлом году монография «Аддитивные технологии. Материалы и технологические процессы», написанная учеными СПбПУ вместе с НАН Беларуси, Балтийской промышленной компанией, а также Институтом порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси.

Во время визита белорусская делегация ознакомилась с научно-исследовательской инфраструктурой университета. Посещение СПбПУ состоялось в рамках двухдневного визита в Санкт-Петербург белорусской правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.9732
RUB 3.5178
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2631 -0.0179
USD 2.9436 +0.0004
RUB 3.5341 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2350
USD 2.8800 2.9250
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1100
EUR/RUB 89.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте