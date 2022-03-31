НАН Беларуси и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ скрепили подписями ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской и первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси академик Сергей Чижик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, соглашение направлено на всестороннее сотрудничество с целью реализации совместных программ и придания нового импульса взаимодействию в области образования и науки. Стороны договорились о проведении совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по важнейшим направлениям развития науки и техники; развитии научных школ; подготовке научных работников высшей квалификации; повышении квалификации ученых и специалистов сторон; реализации совместных проектов, в том числе продвижении создаваемых продукции и услуг.

После подписания договора участники встречи обсудили приоритетные направления сотрудничества, среди которых — науки о жизни (life-science), современные технологии и передовые материалы для машиностроения (аддитивные технологии, порошковые материалы, сварка, др.). Отмечена необходимость расширения взаимодействия не только в области науки, но и в сфере образования, тем более что уже много лет стратегическим партнером Политеха является Белорусско-Российский университет.

На встрече руководства НАН Беларуси и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого было отмечено, что сотрудничество с Беларусью ведется уже давно в области аддитивных технологий, порошковых материалов, сварки. Одним из результатов совместной деятельности стала опубликованная в прошлом году монография «Аддитивные технологии. Материалы и технологические процессы», написанная учеными СПбПУ вместе с НАН Беларуси, Балтийской промышленной компанией, а также Институтом порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси.

Во время визита белорусская делегация ознакомилась с научно-исследовательской инфраструктурой университета. Посещение СПбПУ состоялось в рамках двухдневного визита в Санкт-Петербург белорусской правительственной делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко.