Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, ссылаясь на подписанное премьер-министром Романом Головченко постановление.

«Документом снимаются ограничения на пересечение Государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска», - говорится в сообщении.

Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Беларусь.

Документ вступает в силу после официального опубликования