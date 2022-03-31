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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СВОЕЙ ГРАНИЦЫ
14:14 01.04.2022
Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, ссылаясь на подписанное премьер-министром Романом Головченко постановление.
«Документом снимаются ограничения на пересечение Государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска», - говорится в сообщении.
Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Беларусь.
Документ вступает в силу после официального опубликования
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