ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СВОЕЙ ГРАНИЦЫ


14:14 01.04.2022

Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, ссылаясь на подписанное премьер-министром Романом Головченко постановление.

«Документом снимаются ограничения на пересечение Государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска», - говорится в сообщении.

Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Беларусь.

Документ вступает в силу после официального опубликования
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.9732
RUB 3.5178
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2631 -0.0179
USD 2.9436 +0.0004
RUB 3.5341 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2000 3.2400
USD 2.9000 2.9250
RUB 2.2500 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.1080
EUR/RUB 89.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте