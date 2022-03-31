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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И СЭЗ УЗБЕКИСТАНА ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:48 01.04.2022
Руководство «Великого камня» и администрации индустриального парка и свободных экономических зон «Сырдарья» и «Джизак» (Узбекистан) 31 марта 2022 года обсудили направления сотрудничества.
Как сообщает сайт парка, в ходе состоявшейся видеоконференции стороны рассмотрели налаживание взаимодействия между резидентами парка, свободных экономических зон и предприятий в области импорта и экспорта комплектующих, материалов, готовой продукции.
Речь шла также об обмене опытом и возможных совместных проектах.
Планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между «Великим камнем» и СЭЗ Узбекистана.
Встреча прошла при поддержке посольства Узбекистана в Беларуси.
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