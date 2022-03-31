Руководство «Великого камня» и администрации индустриального парка и свободных экономических зон «Сырдарья» и «Джизак» (Узбекистан) 31 марта 2022 года обсудили направления сотрудничества.

Как сообщает сайт парка, в ходе состоявшейся видеоконференции стороны рассмотрели налаживание взаимодействия между резидентами парка, свободных экономических зон и предприятий в области импорта и экспорта комплектующих, материалов, готовой продукции.

Речь шла также об обмене опытом и возможных совместных проектах.

Планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между «Великим камнем» и СЭЗ Узбекистана.

Встреча прошла при поддержке посольства Узбекистана в Беларуси.