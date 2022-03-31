Беларусь ежегодно наращивает экспорт продукции деревообработки в Китай. Только за прошлый год доля экспорта продукции, произведенной организациями отрасли для Китайского рынка, выросла на 6%. Об этом 31 марта 2022 сообщил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч года во время семинара «Беларусь-Китай: деловая неделя».

Он подчеркнул, что Китайская Народная Республика была и остается надежным торгово-экономическим партнером Беларуси. По итогам прошлого года экспорт продукции деревообработки в эту страну почти в два раза превысил экспорт 2020 года в объемных показателях и более чем в три раза в стоимостном выражении – и это только по организациям системы Минлесхоза.

При этом, по мнению Владимира Креча, у стран есть существенные резервы для расширения сотрудничества.

«В настоящее время активизирована работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры производственных предприятий, совместно с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» выработан механизм реализации, выделена отдельная специализированная торговая сессия для китайских покупателей, определены основные условия поставки. Мы готовы увеличивать объемы экспорта в КНР», - отметил замминистра.

Владимир Креч также подчеркнул, что организации Минлесхоза сегодня предложить Китаю не только пиломатериалы, но и другие виды продукции деревообработки: окоренную и оцилиндрованную древесину, топливные гранулы. При этом в высоком качестве поставляемой из Беларуси продукции наши партнеры могут не сомневаться.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, семинар «Беларусь-Китай: деловая неделя» организован посольством Республики Беларусь в Китайской Народной Республике во взаимодействии с китайскими торгово-промышленными палатами и ассоциациями. Участие в семинаре принимают около 100 представителей бизнес-кругов, в том числе крупные китайские импортеры, имеющие свои дистрибьюторские сети и электронные торговые площадки.

Основная цель форума – презентация целевым деловым и официальным кругам белорусского экспорта, установление прямых контактов между белорусскими предприятиями и китайскими импортерами.