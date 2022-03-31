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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ БЕЛАЗА ОТКРЫЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


11:16 01.04.2022

Инновационный Центр компетенций БЕЛАЗ открылся на базе Санкт-Петербургского горного университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», это амбициозный проект крупнейшего горного университета и мирового производителя карьерной техники, который предусматривает совершенно новый подход к организации обучения специалистов.

Центр компетенций «БЕЛАЗ» - это новый уровень образовательной и научно-практической подготовки студентов СПГУ, специалистов и руководителей предприятий, которые эксплуатируют технику БЕЛАЗ и желают повысить квалификацию на базе университета, место для научных исследований по приоритетным направлениям развития в горнотехнической отрасли, результаты которых послужат основой эффективных предложений и рекомендаций в области добычи.

В Центре компетенций «БЕЛАЗ» организовано 4 лаборатории: учебно-тренажерный комплекс; учебно-лабораторный комплекс; лаборатория «Цифровое горное производство»; лаборатория «Интеллектуальная горная техника».

Лаборатории Центра оснащены эксклюзивным оборудованием – лабораторными комплексами и стендами, которые позволяют на практике ознакомиться с работой гидропривода, электрогидравлического привода и автоматики, электропривода, механикой жидкости, работой бортовых систем и другими. В одной из лабораторий расположен динамический автотренажер кабины карьерного самосвала, который позволяет подготавливать водителей карьерных самосвалов, в том числе, отрабатывая перечень внештатных ситуаций, без расхода горюче-смазочных материалов и износа самосвала. Лаборатория «Цифровое горное производство» оснащена системой диспетчеризации, которая позволяет имитировать 3D модель горного предприятия с возможностью отображения производственных процессов.

Особенностью центра является использование технологий виртуальной реальности (VR), которые позволяют моделировать внештатные ситуации, детально изучать принципы работы различных систем карьерного самосвала, рассматривать реальные устройства без разрезных моделей или макетов, взаимодействовать с отдельными узлами и агрегатами сложных крупногабаритных систем, выполняя сборку, разборку, наладку либо другие заданные на программном уровне действия.

Еще одна интересная особенность - рабочее место оператора дистанционно пилотируемой и роботизированной карьерной техники, которое позволяет в режиме реального времени анализировать данные о работе карьерного самосвала и дистанционно управлять роботизированной техникой, которая находится за сотни и тысячи километров – к примеру, на испытательном полигоне завода БЕЛАЗ в белорусских Микашевичах.
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