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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ИТОГИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:31 01.04.2022
В режиме видеоконференции состоялось совместное заседание коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельского хозяйства России.
Белорусскую сторону на заседании возглавил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, российскую – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси, в ходе совещания были проанализированы итоги внешнеторгового сотрудничества, а также приняты решения по актуальным для сторон вопросам, которые способствуют продолжению развития белорусско-российских отношений в агропродовольственной сфере.
«Российская Федерация всегда для нас была и остается важным стратегическим торгово-экономическим партнером. Развивается сотрудничество практически со всеми регионами Российской Федерации. Буквально вчера в Санкт-Петербурге прошел Белорусский продовольственный форум и Совет делового сотрудничества Республики Беларусь с Санкт-Петербургом, которые подтверждают готовность белорусского агропромышленного комплекса на углубление торговых отношений Беларуси и России. И мы заинтересованы в развитии дальнейшего торгово-экономического взаимодействия по вопросам, которые будут интересны двум сторонам», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.
Товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между Беларусью и Российской Федерацией за 2021 год составил $6,6 млрд и вырос на 15,8% к уровню 2020 года, за январь 2022 года – $555,1 млн, рост на 33,7%. Экспорт белоруской продукции вырос на 12,2% до $4,8 млрд.
Развивается торговля не только традиционными товарами, такими как мясная, молочная продукция, продукция растениеводства, но и высокотехнологичной продукцией, это – семена и посадочный материал, племенной скот, средства защиты растений, ветеринарные препараты кормовые добавки.
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