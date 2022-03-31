Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал машиностроение, АПК и строительство перспективными направлениями для развития сотрудничества на встрече с главой Пензенской области России Олегом Мельниченко.

Роман Головченко отметил, что развивать взаимодействие приходится в условиях санкционного давления коллективного Запада.

"Важно проявлять принципиальность, целеустремленность и на деле отстаивать наши общие экономические интересы. В прошлом году Беларуси и Пензенской области, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, удалось нарастить товарооборот на 26%. Конечно же, есть незадействованные резервы", - сказал премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он обратил внимание на то, что нужно определить точки роста для дальнейшего развития сотрудничества. В их числе, по его словам, поставки машиностроительной продукции (грузовой, лесозаготовительной, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники, автобусов, электробусов).

"Белорусская техника широко востребована практически во всех регионах России - от Смоленска до Владивостока", - добавил он.

"В нынешней ситуации мы должны полагаться на собственные силы и быть уверенными, что усилиями белорусских и российских производителей способны обеспечить все первоочередные нужды регионов", - подчеркнул Роман Головченко.

Вторая точка роста - сотрудничество в сфере АПК. Беларусь готова активизировать свое участие в программах развития сельского хозяйства в Пензенской области, отметил Премьер-министр. Он также пригласил представителей региона на выставку "Белагро-2022", которая пройдет в начале июня.

Третья точка роста - строительная сфера.

"Потенциал большой. Жилые кварталы и социальные объекты, построенные белорусскими строителями, - визитная карточка нашего сотрудничества со многими регионами России. У нас наиболее активное сотрудничество с Калужской, Воронежской, Курской областями. Готовы работать по этому направлению, если есть заинтересованность с вашей стороны. Готовы также обеспечивать поставки самого широкого спектра строительных и отделочных материалов", - заявил Роман Головченко.

Среди других перспективных направлений - здравоохранение, образование, наука, культура.