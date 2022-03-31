МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОАО «БУТБ» И АО СПВБ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

17:00 31.03.2022 Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 30 марта 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщает АО СПВБ, подписание состоялось в рамках Российско-белорусского бизнес-форума «Беларусь-Санкт-Петербург: взгляд в будущее». Согласно меморандуму, СПВБ и БУТБ займутся созданием рабочих групп по наиболее перспективным направлениям сотрудничества, а также организуют регулярный обмен информацией.