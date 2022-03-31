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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «БУТБ» И АО СПВБ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:00 31.03.2022
Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 30 марта 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает АО СПВБ, подписание состоялось в рамках Российско-белорусского бизнес-форума «Беларусь-Санкт-Петербург: взгляд в будущее».
Согласно меморандуму, СПВБ и БУТБ займутся созданием рабочих групп по наиболее перспективным направлениям сотрудничества, а также организуют регулярный обмен информацией.
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