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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКАХ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ С РОССИЙСКИМ АГРОХОЛДИНГОМ
14:55 31.03.2022
На базе головного предприятия холдинга «Бобруйскагромаш» 30 марта 2021 года прошли переговоры с представителями агрохолдинга ООО «Новый путь» (Российская Федерация, Брянск).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, организация является давним клиентом предприятия и на протяжении многих лет эксплуатирует сельскохозяйственные машины белорусского производства, в частности рулонные пресс-подборщики ПРФ-145 и ПРФ-180, полуприцепы специальные ПС-45 и ПС-60.
Отдельной благодарности был удостоен топовый разбрасыватель твердых органических удобрений МТУ-24-1А, приобретенный ООО «Новый путь» еще в 2018 г.
По словам заместителя генерального директора Армена Айвазяна, данное оборудование по своей производительности и качеству внесения удобрений значительно превзошло даже аналоги западноевропейского производства.
В ближайшей перспективе у российской компании – приобретение дополнительных полуприцепов увеличенной грузоподъемности, а также машин для внесения твердой органики производства «Бобруйскагромаш».
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