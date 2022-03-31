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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
S&P ИСКЛЮЧИЛ БОНДЫ БЕЛАРУСИ ИЗ 11 ИНДЕКСОВ
13:40 31.03.2022
Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) принял решение исключить из 11 своих индексов бонды России и Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте S&P DJI.
"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций и объявил результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов", - говорится в сообщении.
В частности, бонды будут удалены из индексов 31 марта.
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