Подписана программа ("Дорожная карта") торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между правительствами Беларуси и Санкт-Петербурга Российской Федерации на 2022-2026 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, по итогам двенадцатого заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга подписана программа научно-технического сотрудничества между образовательными и научными организациями Беларуси и Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы. Документ подписали первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Андрей Косовский и председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

Также будут развивать сотрудничество Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси и Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И.Вавилова.

Еще один договор отражает мероприятия научно-технического взаимодействия между Институтом физики им. Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси и Физико-техническим институтом им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук.