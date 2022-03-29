Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из Беларуси и России, чтобы усилить экономическое давление на эти страны. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Решение вступит в силу с 25 апреля. В тот же день начнет действовать запрет на импорт российской нефти на энергопродукты, сообщает The West Australian.

«Мы решительно поддерживаем подобные действия наших международных партнеров по отмене торгового статуса «наибольшего благоприятствования» с Россией и Беларусью из-за их национальных процессов», - сказал Моррисон.