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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВСТРАЛИЯ ВВЕЛА ПОШЛИНЫ В 35% НА ВСЕ ИМПОРТИРУЕМЫЕ ИЗ БЕЛАРУСИ ТОВАРЫ
11:35 31.03.2022
Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из Беларуси и России, чтобы усилить экономическое давление на эти страны. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Решение вступит в силу с 25 апреля. В тот же день начнет действовать запрет на импорт российской нефти на энергопродукты, сообщает The West Australian.
«Мы решительно поддерживаем подобные действия наших международных партнеров по отмене торгового статуса «наибольшего благоприятствования» с Россией и Беларусью из-за их национальных процессов», - сказал Моррисон.
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