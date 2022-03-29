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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОЗНАКОМИЛАСЬ С РАБОТОЙ СТОЛБЦОВСКОГО ЛЕСХОЗА
10:06 31.03.2022
Делегация Пермского края Российской Федерации 30 марта 2022 года посетила Столбцовский лесхоз.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, гости ознакомились с работой производственно-мастерского участка «Окинчицы», лесозаготовительной техники (харвестер «Амкодор 2551», форвардер «Амкодор 2661-01»).
Членам делегации также продемонстрировали учет и отпуск древесины в ЕГАИС.
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