МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОЗНАКОМИЛАСЬ С РАБОТОЙ СТОЛБЦОВСКОГО ЛЕСХОЗА

10:06 31.03.2022 Делегация Пермского края Российской Федерации 30 марта 2022 года посетила Столбцовский лесхоз. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, гости ознакомились с работой производственно-мастерского участка «Окинчицы», лесозаготовительной техники (харвестер «Амкодор 2551», форвардер «Амкодор 2661-01»). Членам делегации также продемонстрировали учет и отпуск древесины в ЕГАИС.