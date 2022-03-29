|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ПОЛЬШЕЙ О ПОЛНОМ ЗАКРЫТИИ ГРАНИЦЫ С БЕЛАРУСЬЮ
09:07 31.03.2022
Посольство Украины проводит переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью, даже если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Мы ведем переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза», - отметил посол, которого цитирует Укринформ.
Дещица также информировал о переговорах украинских дипломатов с Литвой, Латвией и Эстонией.
«Мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если решение такое будет принято, то не нужно будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в Россию», - подчеркнул посол.
Как сообщалось, 25 марта Министерство инфраструктуры Украины направило Европейской комиссии письмо с предложением полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
Курсы в банках
на 31.03.2022
Конвертация в банках
на 31.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте