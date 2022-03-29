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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В РАМКАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2022-2024 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ 50 МЕРОПРИЯТИЙ


12:51 30.03.2022

Подписана программа научно-технического сотрудничества между образовательными и научными организациями Беларуси и расположенными на территории Санкт-Петербурга образовательными и научными организациями на 2022-2024 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, документ подписан по итогам прошедшего заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга 29 марта.

Документ включает 50 мероприятий, в том числе проекты в области физики, биологии, медицины, сельского хозяйства. В его реализации примут участие 29 белорусских и 21 санкт-петербургская научная организация.

Программа содержит 3 мероприятия по информационно-методическому обеспечению сотрудничества, 33 мероприятия по реализация совместных проектов и исследований и 14 мероприятий, которые будут способствовать расширению связей в области научной и научно-технической деятельности.

В частности, будут проведены работы по созданию инновационной аппаратуры для экспресс-диагностики социально значимых заболеваний в месте нахождения пациента.

Большое внимание уделено проектам в сфере сельского хозяйства.

Так, например, Белорусская сельскохозяйственная академия проведет исследования по внедрению инноваций для развития сельских территорий, развития кормопроизводства и семеноводства на основе современных сортов и технологий.

Важным моментом является включение в программу вопроса проработки возможных механизмов финансирования совместных научных и научно-технических проектов.
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