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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В РАМКАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2022-2024 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ 50 МЕРОПРИЯТИЙ
12:51 30.03.2022
Подписана программа научно-технического сотрудничества между образовательными и научными организациями Беларуси и расположенными на территории Санкт-Петербурга образовательными и научными организациями на 2022-2024 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, документ подписан по итогам прошедшего заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга 29 марта.
Документ включает 50 мероприятий, в том числе проекты в области физики, биологии, медицины, сельского хозяйства. В его реализации примут участие 29 белорусских и 21 санкт-петербургская научная организация.
Программа содержит 3 мероприятия по информационно-методическому обеспечению сотрудничества, 33 мероприятия по реализация совместных проектов и исследований и 14 мероприятий, которые будут способствовать расширению связей в области научной и научно-технической деятельности.
В частности, будут проведены работы по созданию инновационной аппаратуры для экспресс-диагностики социально значимых заболеваний в месте нахождения пациента.
Большое внимание уделено проектам в сфере сельского хозяйства.
Так, например, Белорусская сельскохозяйственная академия проведет исследования по внедрению инноваций для развития сельских территорий, развития кормопроизводства и семеноводства на основе современных сортов и технологий.
Важным моментом является включение в программу вопроса проработки возможных механизмов финансирования совместных научных и научно-технических проектов.
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