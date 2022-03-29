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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ИЗУЧЕНИИ БЕЛОРУССКОГО ОПЫТА ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
11:52 30.03.2022
Пермский край заинтересован в изучении белорусского опыта ведения лесного хозяйства и расширении взаимодействия в лесной сфере. Об этом во время официальной встречи с министром лесного хозяйства Беларуси Виталием Дрожжей заявил заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов.
По его словам, сегодня Пермский край обладает богатыми лесными ресурсами, в регионе работают крупные промышленные предприятия – а потому визит в Беларусь оказался неслучайным.
Заместитель председателя правительства Пермского края также подчеркнул заинтересованность в формирования соглашения о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства.
«В числе стратегических задач – налаживание более тесных отношений, в том числе, в сфере бизнес-процессов. Нам интересно почерпнуть тот положительный опыт, который есть сегодня у вас, обменяться видением по актуальным проблемам», - отметил Александр Борисов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в ходе встречи был обсужден целый ряд вопрос: начиная от выращивания посадочного материала и заканчивая ведением охотничьего хозяйства. Руководитель делегации из страны-соседки подчеркнул, что при формировании законодательной базы в области ведения охотничьего хозяйства Российская Федерация во многом опиралась именно на белорусскую нормативную базу. Особое внимание было уделено производственному потенциалу Беларуси в сфере механизации лесохозяйственной деятельности.
Отметим, что официальный визит делегации Пермского края начался 29 марта и продлится до 1 апреля. В программе, помимо официальных переговоров – знакомство с работой лесохозяйственных учреждений отрасли, а также посещение завода по производству лесозаготовительной и лесохозяйственной техники ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга».
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