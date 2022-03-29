МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ BIOCAD ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

10:49 30.03.2022 Министерство здравоохранения Беларуси и биотехнологическая компания BIOCAD (Российская Федерация) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Со стороны Беларуси документ подписал — министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, со стороны компании - генеральный директор BIOCAD Дмитрий Сивокоз. Как сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси, стороны планируют направить усилие на бесперебойное обеспечение граждан обеих стран инновационной терапией сложных и тяжелых заболеваний.