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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ BIOCAD ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


10:49 30.03.2022

Министерство здравоохранения Беларуси и биотехнологическая компания BIOCAD (Российская Федерация) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Со стороны Беларуси документ подписал — министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, со стороны компании - генеральный директор BIOCAD Дмитрий Сивокоз.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси, стороны планируют направить усилие на бесперебойное обеспечение граждан обеих стран инновационной терапией сложных и тяжелых заболеваний.
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