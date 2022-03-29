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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
09:16 30.03.2022
Прорабатываются возможности транспортировки белорусских грузов через портовую инфраструктуру Санкт-Петербурга. Эта тема обсуждалась 29 марта во время встречи премьер-министра Беларуси Романа Головченко с мэром Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, также было отмечено, что в текущих условиях надо больше внимания уделять развитию производственной кооперации предприятий Беларуси и Санкт-Петербурга, в том числе с точки зрения возможного импортозамещения.
«Мы выполняем договоренности по поставкам в Санкт-Петербург пассажирской техники и готовы к дальнейшему развитию сотрудничества в данной сфере, в частности по такому направлению, как электротранспорт. Беларусь готова увеличивать объемы и расширять номенклатуру поставок белорусской техники для коммунальных служб города», - сказал Головченко.
Дополнительно будут прорабатываться возможности сотрудничества в строительной сфере, включая увеличение поставок белорусских строительных материалов и конструкций, а также участия белорусских организаций в строительстве социальных объектов в Санкт-Петербурге.
Роман Головченко передал Санкт-Петербургу 45 автобусов МАЗ.
Всего до 1 июня городу будет поставлено около 900 автобусов МАЗ, работающих на сжиженном газе.
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