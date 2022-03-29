Прорабатываются возможности транспортировки белорусских грузов через портовую инфраструктуру Санкт-Петербурга. Эта тема обсуждалась 29 марта во время встречи премьер-министра Беларуси Романа Головченко с мэром Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, также было отмечено, что в текущих условиях надо больше внимания уделять развитию производственной кооперации предприятий Беларуси и Санкт-Петербурга, в том числе с точки зрения возможного импортозамещения.

«Мы выполняем договоренности по поставкам в Санкт-Петербург пассажирской техники и готовы к дальнейшему развитию сотрудничества в данной сфере, в частности по такому направлению, как электротранспорт. Беларусь готова увеличивать объемы и расширять номенклатуру поставок белорусской техники для коммунальных служб города», - сказал Головченко.

Дополнительно будут прорабатываться возможности сотрудничества в строительной сфере, включая увеличение поставок белорусских строительных материалов и конструкций, а также участия белорусских организаций в строительстве социальных объектов в Санкт-Петербурге.

Роман Головченко передал Санкт-Петербургу 45 автобусов МАЗ.

Всего до 1 июня городу будет поставлено около 900 автобусов МАЗ, работающих на сжиженном газе.