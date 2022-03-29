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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ, ГОМСЕЛЬМАШ И ПТЗ СОЗДАДУТ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ «ПРОГРЕСС»
14:58 29.03.2022
ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» и АО «ПТЗ» создают Союз промышленников «Прогресс». Учредительный документ планируется подписать 30 марта в рамках Белорусско-российского бизнес-форума в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
«Мы с партнерами долго обсуждали возможность и необходимость создания Союза промышленников, прорабатывали конкретные стратегические посылы во исполнение поручений глав государств о налаживании тесной промышленной кооперации предприятий России и Беларуси. Наша некоммерческая организация призвана помочь простимулировать промкооперацию, развить потенциал и специализацию предприятий двух стран, придать дополнительный импульс реальной локализации и реальному импортозамещению», - рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
Основными видами деятельности союза обозначены изучение конъюнктуры рынка; организация семинаров, конференций, выставок и других представительских мероприятий; деятельность в области стандартизации и технического регулирования. Также планируется совместно изучать законодательную базу и вносить предложения по ее совершенствованию, формировать эффективную кадровую политику, осуществлять экспертную поддержку и информационное обеспечение.
Союз планируется зарегистрировать на территории Российской Федерации.
«На данном этапе мы позиционируем себя как межстрановое объединение и говорим про предприятия Союзного государства, но открыты для компаний всего Евразийского экономического союза, которые разделяют наши цели и задачи», - подчеркнул Виталий Вовк.
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