Правительство Великобритании призывает все организации государственного сектора срочно пересмотреть и по возможности расторгнуть контракты с российскими и белорусскими компаниями. Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

«Государственные органы, в том числе государственные ведомства и больницы, призываются немедленно просмотреть любые контракты с российскими и белорусскими компаниями, по возможности сменить поставщиков и законно расторгнуть договоренности», - говорится в опубликованных рекомендациях.