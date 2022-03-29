|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРИЗВАЛО РАСТОРГНУТЬ КОНТРАКТЫ С КОМПАНИЯМИ БЕЛАРУСИ
13:21 29.03.2022
Правительство Великобритании призывает все организации государственного сектора срочно пересмотреть и по возможности расторгнуть контракты с российскими и белорусскими компаниями. Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.
«Государственные органы, в том числе государственные ведомства и больницы, призываются немедленно просмотреть любые контракты с российскими и белорусскими компаниями, по возможности сменить поставщиков и законно расторгнуть договоренности», - говорится в опубликованных рекомендациях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
Курсы в банках
на 29.03.2022
Конвертация в банках
на 29.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте