На производственной площадке в Ногинске (Торговый дом ММЗ), запущено производство малолитражных дизельных двигателей семейства MMZ-3LD мощностью 35 — 49 лошадиных сил.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», главная особенность проекта состоит в том, что двигатели данного диапазона мощности никогда ранее в Российской Федерации не производились, и они успешно смогут заместить импортируемые в РФ силовые установки Kubota, Yanmar, Lambordini, Yidong, устанавливаемые на минитракторы, дорожно-строительную технику, генераторные установки.

В октябре 2021 года Торгово-промышленная палата РФ выдала ТД ММЗ сертификат о происхождении товара формы СТ-1, которым подтверждается производство данных двигателей на территории России. Этот документ обеспечивает возможность установки наших двигателей на технику, которая в последующем может принимать участие в закупках для государственных и муниципальных нужд Российской Федерации.

Линейка двигателей MMZ-3LD предназначена для установки в качестве силового агрегата на сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику, а также дизель-генераторные установки.

По итогам 2021 года экспорт специальной техники в стоимостном выражении увеличился более чем в 2 раза, существенно вырос экспорт и в отношении реализации двигателей и запасных частей, производимых Минским моторным заводом.

В структуре экспортных поставок за 2021 год реализация продукции ММЗ на рынок Российской Федерации составила более 70%.

Экспортные поставки субъектам ТПС Российской Федерации составили 72,5% от общего объема экспорта в данный регион.

В 2022 году темп роста отгрузки продукции ОАО «УКХ «ММЗ» в Российскую Федерацию составит не менее 111,3%.